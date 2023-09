Coppa Davis | le polemiche non hanno aiutato l’Italia La sconfitta con il Canada stupisce sino ad un certo punto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Un vero e proprio disastro sportivo alla Unipol Arena di Bologna. La Nazionale italiana diè uscitadal primo incontro del Gruppo A della fase a gironi delle Finali. Nei due singolari Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti sono stati sconfitti da Alexis Galarneau (n.200 ATP) e da Gabriel Diallo (n.158 del ranking), senza vincere alcun set e non mettendo in mostra il proprio miglior tennis. Due battute d’arresto molto pesanti che potrebbero costare una clamorosa eliminazione del Bel Paese, che venerdì dovrà affrontare un Cile molto temibile e domenica 17 settembre la Svezia. Bisognerà vincere e fare i conti, tenendo conto anche di quante partite si è riusciti a conquistare, ma ora come ora c’è anche da chiedersi come è possibile che due giocatori di livello assoluto, come Sonego e Musetti, abbiano reso in questo ...

