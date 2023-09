Coppa Davis | la gestione di Fognini non convince E la sua alternativa Vavassori ha problemi fisici

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Parlare diche nonpuò sembrare un eufemismo…Nei fatti, questa giornata per l’Ital-tennis a Bologna ha i contorni del disastro. La formazione allenata da Filippo Volandri si apprestava ad affrontare un Canada in versione B, nel primo incontro del Gruppo A della fase a gironi di2023, vista l’assenza dei giocatori migliori (Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov). L’esito è stato uno sconfortante 2-0: Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non sono stati in grado di rimediare neanche un set contro i non irresistibili Alexis Galarneau (n.200 del mondo) e Gabriel Diallo (n.158 del ranking). Le hanno prese gli azzurri e ora i fantasmi di una clamorosa eliminazione iniziano ad aleggiare insistentemente, specie sulla testa di Volandri. Non sono stati giorni facili per l’ex giocatore toscano e, nei ...