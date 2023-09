Coppa Davis | Italia spalle al muro | il Cile di Jarry fa paura E batterlo potrebbe non bastare

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’entra potenzialmente nella spirale della. Una sconfitta brutta ed inaspettata per la selezione di Filippo Volandri, che deve leccarsi le ferite dopo che i misconosciuti Alexis Galernau e Gabriel Diallo hanno fatto a fette i ben più quotati Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, ponendo gli azzurri ad un match da dentro o fuori contro ilil prossimo venerdì alla Unipol Arena. I sudamericani sono una selezione che non possono assolutamente essere sottovalutata. La squadra di Nicolas Massu ha assolto il suo compito contro la Svezia, battuta con un comodo 3-0, e ha due singolaristi da rispettare. In primis Nicolas, tornato ormai ai confini della top 20 con un gioco solido e ad un servizio bomba; dietro di lui Cristian Garin, caduto un po’ in disgrazia ma che se becca la giornata giusta può ricordarsi ...

Proprio Sonego, l'eroe didi Bratislava 2022 , s'è ritrovato a fare i conti con l'amaro calice di unache storicamente è sempre avvezza alle sorprese. Musetti è in vena di regali. L'...Doveva essere una passeggiata, è stata una catastrofe . L'esordio dell' Italia nel girone dia Bologna è un'inaspettata doppia delusione contro il Canada . Prima la doccia fredda con Lorenzo Sonego , numero 38 al mondo, battuto in due set con il punteggio di 7 - 6, 6 - 4 da Alexis ...Peggio di così non si poteva iniziare. L'Italia incassa un pesante 2 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...Come l'anno scorso in semifinale, il Canada ferma l'Italia in. A Bologna Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non vincono nemmeno un set in singolare contro Alexis Galarneau e Gabriel Diallo. Il 21enne di Montreal, che ha guadagnato oltre 800 posizioni ...

Italia-Canada oggi in Coppa Davis, Sonego-Galarneau 6-7 in diretta: in campo anche Musetti-Diallo, orari TV e dove ... Fanpage.it

Davis, l'Italia si è persa. Sonego e Musetti battuti in singolare. Ora Arnaldi-Bolelli nel doppio La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 Eccezionale volèe di Pospisil che mette alle strette Bolelli. 40-40 Galarneau chiude a rete dopo l'ottima prima di Pospisil. A-40 Eccellente pallonetto d ...A risultato oramai compromesso Filippo Volandri decide di cambiare la coppia azzurra che proverà a raccogliere il punto della staffa contro il Canada. Ci sarà l’esordio per Matteo Arnaldi che ...Doppia sconfitta inaspettata contro il Canada. Perdono sia Sonego che Musetti contro due giocatori nettamente più deboli ...