Coppa Davis | Italia-Canada oggi | dove vederla in diretta tv e in streaming

TENNIS - Quello tra l'azzurro Lorenzo Musetti e il canadese Denis Shapovalov (oggi ore 15) è un confronto tra talenti cristallini ma che regala punti nell'ambito del match ditra Italia e Canada. Fanno parte del girone A degli azzurri anche Cile e Svezia coi sudamericano che hanno superato 2 - 0 gli scandinavi. Il 21enne tennista di Carrara avrà dunque un ...Gerard Piqué non si è fatto molti amici nel mondo del tennis dopo aver ridimensionato la gloriosae alcuni tweet recenti non fanno altro che ribadirlo. In occasione della sfida tra Francia e Svizzera a Manchester, Stan Wawrinka ha postato un video degli spalti vuoti, ringraziando ...L'ex calciatore ed ora imprenditore Gerard Pique, che ha provato a rivoluzionare la, ha replicato con un tweet riguardante l'affluenza di pubblico della scorsa edizione. Dopo la partita ...Interviste Tennis Nel corso del botta e risposta con Fabio Fognini , Filippo Volandri ha lanciato una chiara frecciatina all'ex capitano della squadra italiana diCorrado Barazzutti . Volandri, che ha escluso a sorpresa il ligure dall'elenco dei convocati, ha fatto riferimento a un trattamento 'speciale' che Fognini avrebbe ricevuto sotto la ...

Dopo gli Us Open, inizia la fase della Coppa Davis, la competizione mondiale a squadre nazionale del tennis maschile. L'Italia sarà impegnata a Bologna, per la fase a gironi che comprende Svezia, Cile ...Primo incontro del girone contro i canadesi detentori del trofeo. Volandri schiera Musetti e Sonego e il doppio Volandri-Vavassori ...Lexus torna in campo anche quest'anno come protagonista delle Davis Cup Finals 2023. Per il terzo anno consecutivo, il brand giapponese sarà infatti auto ufficiale nella prima fase a gironi che si svo ...