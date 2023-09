Coppa Davis | Italia-Canada 0-3 | azzurri spazzati via | cedono anche Arnaldi Bolelli in doppio

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Si conclude nel modo peggiore questa giornata per l’Ital-tennis nel primo incontro del Gruppo A contro il, nella fase a gironi di2023. Il“improvvisato” formato da Simonee Matteo, visti i problemi fisici di Andrea Vavassori, si è dovuto arrendere al duo composto da Vasek Pospisil e da Alexis Galarneau sullo score di 6-7 (4) 6-4 7-6 (3) in 2 ore e 46 minuti. In questo modo, ilha completato l’opera, battendo il Bel Paese 3-0, dopo l’esito dei due singolari in cui la truppa di Filippo Volandri era stata battuta. Un riscontro dal sapore di eliminazione, visto che in casasi dovrà battere 3-0 il Cile nel prossimo confronto (venerdì 15 settembre) e piegarela Svezia (domenica ...

Peggio di così non si poteva iniziare. L'Italia incassa un pesante 3 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...Il Canada batte 2 - 0 l'Italia nella prima sfida la valida per il Gruppo A della, in scena alla Unipol Arena di Bologna. Dopo la sconfitta in apertura di Lorenzo Sonego, anche Lorenzo Musetti ha perso il proprio match di singolare contro il 22enne Gabriel Diallo, col ...Lorenzo Musetti parla in conferenza stampa, dopo la doppia sconfitta italiana inCup: ' Hanno fatto due prestazioni superlative, giocare senza pressione li ha aiutati a dimostrare il loro talento. Il mio avversario oggi mi ha dato molto fastidio col sevizio, non mi ha mai ...

Italia-Canada 0-1 in Coppa Davis, Galarneau batte Sonego: l'orario di Musetti-Diallo e dove vedere in TV le partite di ... Fanpage.it

Davis, cappotto Italia: k.o anche Arnaldi-Bolelli nel doppio, finisce 3-0 La Gazzetta dello Sport

Non era uscito bene Lorenzo Musetti dagli US Open. La sconfitta contro il n.164 del mondo, Titouan Drogue, nel primo turno a Flushing Meadows, era stato un segnale che la condizione non fosse esaltant ...Perde anche il doppio azzurro, il Canada batte l'Italia 3-0 nella prima sfida del girone A di Coppa Davis. (ANSA) ...Buio pesto in quel di Bologna – Si è concluso con la terza sconfitta in altrettante partite l’amarissimo esordio dell’ Italia nella fase a gironi della Coppa Davis 2023. Dopo le inaspettate battute di ...