Coppa Davis | Italia-Canada 0-2 | Musetti completa il disastro e cede in 2 set al n 158 Diallo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ilè servito. Dopo il ko di Lorenzo Sonego, gli fa eco anche Lorenzonella seconda partita della prima giornata dei gironi di2023 alla Unipol Arena di Bologna. L’allievo di Simone Tartarini viene preso a clavate dal giovane Gabriel, numero 158 del ranking, con il punteggio di 7-5 6-4. E così l’, da favorita d’obbligo, si ritrova a dover incassare la prima sconfitta contro unpienamente rimaneggiato: ora il doppio per poter almeno strappare il punto della bandiera. Una partita che viaggia a velocità di crociera per lungo tempo, con i primi sei games che vanno abbastanza rapidi. Ma si vede che la palla del giovane canadese viaggia parecchio sul cemento di Bologna, ed è il primo a procurarsi una palla break nel settimo ...

BOLOGNA - Parte con il piede sbagliato il cammino dell'Italia nel gruppo A di: nel primo singolo Lorenzo Sonego è costretto ad arrendersi in due set al canadese Alexis Galarneau. Una gara complessa per il piemontese che dopo due ore e mezza di gioco cade per 7 - 6, ...BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...E così ladegli azzurri, privi dell'infortunato Berrettini e di quel Sinner che ha fatto indispettire tanti con la sua rinuncia , s'è subito azzoppata. Nel primo set Sonego aveva servito ...

Forse non tutti sanno che Gerard Piqué, ex difensore del Barcellona e noto promotore della Kings League, è anche a tutti gli effetti uno degli organizzatori della Coppa Davis. Di sicuro ne sono a ...Frank Dancevic, inoltre, non ha potuto contare sull’aiuto di Felix Auger-Aliassime, uomo chiave nel 2022. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non hanno vissuto la propria migliore giornata su un campo da ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DI COPPA DAVIS ITALIA-CANADA 0-30 Altro dritto MICIDIALE del canadese. 0-15 Mette pressione dalla risposta Diallo e piega ...