Coppa Davis | Italia-Canada 0-1 | un Sonego irriconoscibile cede a Galarneau | n 200 del mondo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Inizia malissimo il cammino dell’nel girone dia Bologna. Nel primo singolare della sfida contro ilunLorenzoè stato sconfitto in due set dal canadese Alexis, numero duecento del, con il punteggio di 7-6 6-4. Purtroppo ancora una volta il piemontese ha deluso in un match in cui partiva favorito (ricordare i prenti con Slovacchia e Croazia), perdendo una partita nella quale non avrebbe davvero dovuto avere problemi. Sono addirittura trentaquattro gli errori non forzati da parte dicontro i ventidue del canadese. I vincenti dell’azzurro sono venticinque, diciannove quelli di, che ha comunque ottenuto di più con la ...

L'azzurro sconfitto da Galarneau Sconfitta inaspettata oggi per Lorenzo Sonego nella prima sfida di2023 a Bologna tra l'Italia e il Canada che si porta sull'1 - 0. L'azzurro numero 38 Atp è stato battuto da Alexis Galarneau, numero 200 del mondo, in due set con il punteggio di 7 - 6 (9 -...E' del Canada il primo punto della sfida contro l'Italia in. Alexis Galarneau, numero 200 del mondo, batte Lorenzo Sonego, numero 38, 76(8) 64 e ha così ottenuto la sua prima vittoria nella manifestazione. Il canadese ha chiuso così il primo set: ...BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...... che soccombe in due set ad Alexis Galarneau e mette in salita il cammino dell'Italia nella sfida contro il Canada valevole per l'esordio nella fase a gironi della2023 . Nonostante i ...

Italia-Canada in Coppa Davis 2023: il risultato in diretta live Sky Sport

Italia-Canada oggi in Coppa Davis, Sonego-Galarneau 6-7 in diretta: in campo anche Musetti-Diallo, orari TV e dove ... Sport Fanpage

E' del Canada il primo punto della sfida contro l'Italia in Coppa Davis. Alexis Galarneau, numero 200 del mondo, batte Lorenzo Sonego, numero 38, 76(8) 64 e ha così ottenuto la sua prima vittoria ...Sonego sconfitto da Galarneau nella prima gara di Coppa Davis fra Canada e Italia: gli azzurri dovranno rimontare con Musetti ...(Adnkronos) - Sconfitta inaspettata oggi per Lorenzo Sonego nella prima sfida di Coppa Davis 2023 a Bologna tra l'Italia e il Canada che si porta sull'1-0. L'azzurro numero 38 Atp è stato battuto da A ...