Coppa Davis | catastrofe Italia | Musetti e Sonego battuti dagli sconosciuti canadesi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Doveva essere una passeggiata, è stata una. L’esordio dell’nel girone dia Bologna è un’inaspettata doppia delusione contro il Canada. Prima la doccia fredda con Lorenzo, numero 38 al mondo, battuto in due set con il punteggio di 7-6, 6-4 da Alexis Galarneau, carneade numero 200 Atp, Poi un altro sconosciuto, Gabriel Diallo (numero 158 Atp) ha liquidato Lorenzoa sua volta in due set: 7-5, 6-4. Il doppio Galarneau/Pospisil contro Bolelli-Vavassori diventa quasi ininfluente, se non in caso di arrivo a pari punti. L’ha perso contro il Canada e ora per arrivare alle fase finali di Malaga a novembre dovrà vincere sia contro la Svezia che contro il Cile, a questo punto la favorita del gruppo A. L’è ...

Peggio di così non si poteva iniziare. L'Italia incassa un pesante 2 - 0 dal Canada, perde il tie e adesso si trova in difficoltà perché la sfida sulla carta più complessa è quella col Cile che ci ...BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...BOLOGNA - Parte con il piede sbagliato il cammino dell'Italia nel gruppo A di: nel primo singolo Lorenzo Sonego è costretto ad arrendersi in due set al canadese Alexis Galarneau. Una gara complessa per il piemontese che dopo due ore e mezza di gioco cade per 7 - 6, ...Cup Fed Cup Partenza da incubo per l'Italia in. Il team capitanato da Filippo Volandri, soprattutto considerando gli avversari affrontati in singolare, ha subito una dura sconfitta contro il Canada. I campioni in carica hanno infatti ...

Attacco del mondo del tennis a Gerard Piqué, membro organizzativo della Coppa Davis: alla frecciata di Wawrinka è seguita quella di Benneteau ...Bologna – Comincia male la Coppa Davis per l’Italia e a mettere la firma sulla prima sconfitta è Lorenzo Sonego. Il tennista torinese ha perso 7-6 6-4 con Alexis Galarneau, una sola partita (persa) ...Frank Dancevic, inoltre, non ha potuto contare sull’aiuto di Felix Auger-Aliassime, uomo chiave nel 2022. Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti non hanno vissuto la propria migliore giornata su un campo da ...