Coppa Davis 2023 | Spagna-Repubblica Ceca 0-3 | clamoroso ko degli iberici privi di Alcaraz a Valencia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Clamorosa e fragorosa sconfitta per 3-0 della, nell’incontro valido per il Gruppo C della fase a gironi di. La compagine iberica, orfana di Carlose di Rafa Nadal, ha dovuto subire un ko pesante per mano della. Nel primo singolare, eccellente la prestazione del talentuoso Tomas Machac (n.119 del ranking), a segno per 6-4 6-4 contro Bernabe Zapata Miralles (n.75 del ranking). Sul veloce indoorno, Zapata Miralles non ha trovato soluzioni al gioco brillante del proprio rivale. La seconda battuta d’arresto è arrivata per mano di Jiri Lehecka (n.30 del ranking), a segno per 7-6 (5) 7-5 contro Alejandro Davidovich Fokina (n.25 del mondo). Bravo il ...

Lorenzo Musetti parla in conferenza stampa, dopo la doppia sconfitta italiana inCup: ' Hanno fatto due prestazioni superlative, giocare senza pressione li ha aiutati a dimostrare il loro talento. Il mio avversario oggi mi ha dato molto fastidio col sevizio, non mi ha mai ...Disastro Italia in: dopo i due singolari il Canada è 2 - 0 grazie alla vittoria del numero 200 Alex Galarneau su un Sonego che ha confermato la sua fragilità quando deve giocare da favorito (7 - 6 6 - 4), e ...Lorenzo Sonego commenta la sua sconfitta contro Alexis Galarneau , n.200 del mondo. L'azzurro commenta deluso la partita: ' Sono partite che si giocano in pochi punti, inè così, è una partita secca. Lui ha giocato una gran partita, forse la migliore della sua carriera , e anche la fortuna è stata dalla sua parte in alcuni punti. Ho chiamato il fisioterapista ...Lorenzo Sonego - Foto LaPresse A Bologna torna la: calendario degli incontri e dove vederli in tv Sconfitta Italia Il pubblico dell'Unipol Arena ha bisogno di una vittoria e l'inizio di ...

Una partenza peggiore di quanto non si potesse nel girone di Coppa Davis 2023. L'Italia si ritrova a fare i conti con un inaspettato ko con il Canada, sì campione in carica ma senza i suoi alfieri Fel ...Il Canada batte l'Italia nella prima sfida la valida per il Gruppo A della Coppa Davis, in scena alla Unipol Arena di Bologna. Dopo la sconfitta in apertura di Lorenzo Sonego, anche Lorenzo Musetti ha ..."Nello spogliatoio non c'era nessuna atmosfera da funerale. E' ovvio che è una giornata persa, ma nel doppio Simone e Matteo danno il massimo come abbiamo fatto io e Lorenzo. Ora ci concentriamo sulle ...