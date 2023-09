Coppa Davis 2023 | Italia-Canada 0-2 | Musetti cade sotto i colpi e la solidità di Diallo

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Dopo la sconfitta di Lorenzo Sonego contro Galarneau, ne è arrivata, un’altra, a sorpresa per Lorenzo. Il tennista carrarino non è riuscito ad impensierire minimamente Gabriel, 150 del ranking ATP. Il canadese ha offerto una prova importante, in grande spolvero, che non ha lasciato nemmeno le briciole ache esordisce in, dunque, con una sconfitta. Già dalle prime battuta si avverte che la partita pernon sarebbe stata semplice, visto il servizio imponente diche, nelle stelle, ha scritto un futuro abbastanza prospero. Nonostante i turni di servizio dinon siano mai in dubbio,rimane solido fino al 3-3, quando si iniziano ad avvertire difficoltà di tenuta per il carrarino. Nel settimo game ...

BOLOGNA - È il giorno del debutto nel Gruppo A per l'Italia di Volandri , che all'Unipol Arena di Bologna va a caccia di un pass per le Finals dia Malaga. Sarà il Canada (dalle ore 15) il primo ostacolo degli azzurri che, orfani di Sinner e Berrettini (e senza Fognini lasciato a casa dal capitano) si affidano a Musetti, Sonego, ...

Attacco del mondo del tennis a Gerard Piqué, membro organizzativo della Coppa Davis: alla frecciata di Wawrinka è seguita quella di Benneteau ...Bologna – Comincia male la Coppa Davis per l'Italia e a mettere la firma sulla prima sconfitta è Lorenzo Sonego. Frank Dancevic, inoltre, non ha potuto contare sull'aiuto di Felix Auger-Aliassime, uomo chiave nel 2022.