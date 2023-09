Contro la sirena autocratica Mosca-Pechino | l’assist dell’India al G7 italiano

Leggi su formiche

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Per oltre trent’anni G20 ha svolto la funzione di consiglio d’amministrazione della comunità internazionale. Quel G20 non esiste più. Era un G20 inteso a valorizzare la dimensione cooperativa delle maggiori economie mondiali. Passa la mano a un G20 frammentato dalle rivalità geopolitiche mondiali – politicamente essenziale per parlarsi, operativamente limitato per agire. Rinuncia al minimo comune multiplo per accontentarsi del massimo comun denominatore. E quando l’area del consenso è evanescente si rifugia, come si dice in gergo diplomatico, nell’essere d’accordo sul non essere d’accordo (agree to disagree). Ma teniamocelo stretto: i grandi Paesi emergenti ne sono diventati l’ago della bilancia. E con loro abbiamo bisogno di collaborare. Anche ridimensionando le aspettative. L’approccio minimalista ha trovato il compromesso dell’ultim’ora sull’Ucraina nel linguaggio mutuato dalla ...