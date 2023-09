Bonus Affiti 2023 Per tutti i giovani tra i 20 ei 31 anni con un reddito non superiore ai 15.493,17 euro che stipulano und'per una casa o una stanza, hanno diritto a un'...Possono richiedere il contributo le persone titolari di undi locazione regolarmente ...di risorse importanti per dare un aiuto concreto alle persone che non riescono a pagare l', ......di andare in'. 'L'accordo di permuta immobiliare - prosegue Offredi - consente dei notevoli risparmi rispetto alla compravendita tradizionale: permette di registrare un unico, anche ...Questione risolta con un accordo transattivo che ha portato la riduzione dell'da 5.500 al 1. - spiega Curcio - Ma da marzo 2021 - giorno della firma delad oggi - direi che gli ...

Contratto di affitto agli studenti, vincoli e paletti Orizzonte Scuola

Affitto con riscatto: i rischi da valutare per la formula immobiliare idealista.it/news

La permuta immobiliare garantisce risparmi e vantaggi fiscali rispetto alla compravendita risolvendo il problema della scarsa liquidità ...Cosa fare di fronte a un inquilino moroso Ecco come comportarsi se l’affitto è stato sottoscritto con un contratto che prevede la cedolare secca. Di fronte a un inquilino che non paga l’affitto ed è ...E tra loro c'è anche un lavoratore: "In questa città anche se guadagni 1700 fai fatica a permetterti una casa da solo" ...