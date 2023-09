Contact | la trama del film con Jodie Foster

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Ladidel 1997, vedenei panni della dottoressa Ellie Arroway mentre cerca di interpretare un messaggio proveniente dal sistema stellare Vega. Robert Zemeckis – regista della trilogia di Ritorno al Futuro – dirige questa pellicola fantascientifica che esplora i primi contatti con un’intelligenza extraterrestre.è anche un adattamento del romanzo di Carl Segan del 1985. Mentre ci si chiede se esistono forme di vita extraterrestri, ladisegue la dottoressa Arroway mentre fa i conti con il restrittivo consigliere per la sicurezza nazionale Kitz (James Woods) e con fanatici religiosi decisi a contenere le implicazioni di un simile evento. Dopo ulteriori indagini, la squadra di Arroway scopre un video ...

: lain breve e il cast Prima di scoprire quali sono le curiosità più interessanti, ripercorriamo brevemente ladi. Ellie Arroway è un'astronoma profondamente convinta che ...Prenotazione obbligatoria solo per i gruppi alcenter di Roma Capitale 060608 (ore 9 - 19). ... I mosaici dalle Collezioni Capitoline che, attraverso lacolorata delle tessere marmoree ...È questa ladi A Beautiful Life , uno dei film di giugno 2023 su Netflix . In arrivo sulla piattaforma di streaming anche i due speciali stand - up comedy Amy Schumer: Emergencye 85 ...: lain breve e il cast Prima di scoprire quali sono le curiosità più interessanti, ripercorriamo brevemente ladi. Ellie Arroway è un'astronoma profondamente convinta che ...

Contact: tutto quello che volete sapere sul film di fantascienza con Jodie Foster SuperGuidaTV

I programmi in tv oggi, 10 settembre 2023: film e intrattenimento L'Opinionista

Vi sveliamo le curiosità più interessanti su Contact, bellissimo film di fantascienza diretto da Robert Zemeckis nel 1997 ...Con: Jodie Foster, Matthew McConaughey, David Morse, Geoffrey Blake, William Fichtner, Sami Chester, Matthew McConaughey, Tom Skerritt, Max Martini ...