Consiglio Comunale aperto su problemi odorigeni in zone della città

Leggi su lortica

(Di mercoledì 13 settembre 2023) “Su richiestaminoranza, come previsto dal regolamento, ho programmato di concerto con la Conferenza dei capigruppo una seduta aperta disulle problematiche odorigene in alcune. La data individuata è giovedì 21 settembre alle 18. Per gli interventi, che raccomando siano strettamente connessi all’argomento trattato, è gradita la prenotazione all’indirizzo email@comune.arezzo.it entro lunedì 18 settembre in modo tale da permettere un’adeguata organizzazione dei lavori”. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.