Concorso Università Milano Bicocca | 4 Posti da Personale Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Procedure di selezione per la copertura di 4diamministrativo, a tempo determinato ed indeterminato, presso l’di. Si comunica che presso l’degli Studi disono indette le seguenti procedure concorsuali:pubblico, per titoli ed esami, a un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, presso la direzione generale – settore servizio prevenzione e protezione (cod. 23PTA018). Selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità didi categoria D, posizione economica D1, area ...