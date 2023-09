Con il tennis un aiuto alla Fondazione Umberto Veronesi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) IL PROGETTO SOLIDALE. Prenderà il via il 16 settembre, per concludersi il 1° ottobre, il torneo di«Giallissimo di Settembre», organizzato dDelegazione di Bergamo della, che si svolgerà alClub Bergamo in Via Pietro Ruggeri da Stabello 11/A, Bergamo.

IntervisteGli ultimi Us Open femminili hanno visto la consacrazione nel circuito della tennista ... Vivo ancorai miei genitori e quindi non sono in debito. Non sono andata al college e non ...Djokovic ha infine concluso il suo discorsoun messaggio damore per la sua nazione: Voglio concluderequesta frase: Nessuna nazione sportiva al mondo ha lo spirito che abbiamo noi. Viva la ...L'edizione di quest'anno della Coppa Davis iniziatauna doppia sconfitta per la Svizzera e per Stan Wawrinka , contro la ...A seguire il doppioGalarneau/Vasek Pospisil contro gli azzurri Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

Italia con Sonego e Musetti, dove vedere la Coppa Davis in tv: tennis live Tuttosport

Davis: Italia-Canada parte con Sonego-Galarneau Agenzia ANSA

Sport e divertimento per tutti al Sotto Gamba Game 2023 - dal 15 al 17 settembre a San Vincenzo (Livorno). Tutto è pronto per ...Domenica 17 settembre il centro cittadino verrà invaso da ben 27 associazioni sportive, che proporranno gratuitamente le diverse attività. L’apertura del Village della StraCarmagnola invece è in progr ...Il traguardo inizia a essere di quelli importanti, ritoccato al rialzo stagione dopo stagione. Il Tennis Club Lumezzane si appresta infatti a vivere la Serie A femminile del tennis italiano per il ses ...