Con il tennis un aiuto alla Fondazione Umberto Veronesi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) IL PROGETTO SOLIDALE. Prenderà il via il 16 settembre, per concludersi il 1° ottobre, il torneo di«Giallissimo di Settembre», organizzato dDelegazione di Bergamo della, che si svolgerà alClub Bergamo in Via Pietro Ruggeri da Stabello 11/A, Bergamo.

Tomas Machac (senza mai perdere la battuta) ha superatoun doppio 6 - 4 6 - 4 Bernabe Zapata Miralles e poi un grande Jiri Lehecka (81% di prime, 72% di punti sulla prima e 100% dei puntila ...BOLOGNA - Debutto amaro quello dell'I talia in Coppa Davis . Nella prima giornata gli auzzurri sono stati sconfitti per 3 - 0 dal Canada . Sonego è stato battuto da Galarneau (6 - 7, 4 - 6). Ko anche ......il profilo "individuale" l'Italia stia vivendo una delle sue migliori ere nel mondo del. La ...l'appuntamento di Coppa Davis a Bologna è cominciato nel peggiore dei modi possibilile ...Venerdì match fondamentaleil Cile. Tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su ...

Flop Italia al debutto: il Canada vince 3-0 Sky Sport

La coppia formata da Arnaldi e Bolelli cedono al tie-break del terzo set nel doppio, che decisivo non era. Dagli altri gironi, ok la Gran Bretagna, mentre si salvano gli statunitensi ...I cechi espugnano il Pavelló di Valencia. I padroni di casa Zapata Miralles e Davidovich Fokina sconfitti da Machac e Lehecka ...Sport e divertimento per tutti al Sotto Gamba Game 2023 – dal 15 al 17 settembre a San Vincenzo (Livorno) ...(Fonte: Cronache Agenzia Giornalistica - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sito w ...