Come Twitter è diventato il paradiso di estremisti | complottisti e antisemiti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) di Leonardo Bianchi Tra licenziamenti di massa, ricavi pubblicitari a picco e controversie di ogni tipo, il(ora X) di Elon Musk è l’apoteosi del caos. Il cambiamento più preoccupante è senz’ombra di dubbio la proliferazione di contenuti, razzisti e. Per l’uomo più ricco del mondo, tuttavia, non c’è alcun problema; anzi,è il posto migliore dove informarsi e discutere. Masi è potuti arrivare a questo punto, a poco meno di un anno dall’acquisizione? Vediamolo insieme. La nuova normalità diDom Lucre è lo pseudonimo di Dominick McGee – un cittadino statunitense nato nel 1994 che sostiene di essere un veterano dell’esercito, un filantropo, un musicista e un commentatore politico. Dal 2020 a oggi è riuscito ad accumulare un ...

La FTC ha avviato a marzo un'indagine, in quanto X avrebbe lanciatoBlue (oggi X Premium) ... senza dare il tempo di cancellare tutti i dati ,fatto in passato. Alcune unità di storage, ......l'indiscrezione che un'opzione prestazionale sarebbe nelle fasi finali di sviluppo da offrire...Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (1) Abarth ...Juventus in agguata per il possibile acquisto. Tutti i dettagli per il giocatore che adesso potrebbe già rescindere.comunicato tramite, dal giornalista Maurizio Russo, sebbene il comunicato della Fiorentina sia arrivato il 2 settembre, Marco Benassi avrebbe già risolto il contratto coi viola il giorno ...... non si può proprio sentire, caro macellaio", ha scritto subito un commentatore su/X dopo ... culla della cultura inserita nei tour dei giovani nobilicittà da visitare e lui adesso ci ...

Come fuggire da Twitter (X) con dignità. Una breve guida e qualche consiglio Il Sole 24 ORE

Elon Musk cambia X, non si potranno bloccare utenti come su Twitter Adnkronos

Divertente, un po’ folle, attesissimo, il Muuh Film Festival ritorna venerdì 15 e sabato 16 settembre come sempre alla Cascina Duc di Grugliasco, in strada del Portone 197. Per questa 14a edizione, il ...Più che inventarsi delle nuove teorie, Vannacci sembra aver dato voce pubblica, e in modo mainstream, a dei rumorosi gruppi che sono alla ricerca di un ...Benzinga - Il cofondatore di Ethereum (CRYPTO:ETH) Vitalik Buterin ha recuperato il suo account T-Mobile, compromesso a causa di un attacco di scambio di SIM. In seguito, questa violazione ha portato ...