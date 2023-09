Come capire se una persona ti ha salvato in rubrica

Leggi su navigaweb

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tra le curiosità che possiamo soddisfare con la tecnologia c'è sicuramente quella di poter scoprire se unaha memorizzato il nostro numero di telefono inoppure se non l'ha ancora fatto. Ovviamente, questo tipo di opzione non esiste in alcuna applicazione e su nessun telefono, quindi è necessario sfruttare l'app di WhatsApp e la sua funzione Broadcast perse effettivamente unaha il nostro numero ino no. Nella guida che segue vi mostreremo , illustrandovi i passaggi per effettuare questo tipo di controllo su un telefono Android e su un iPhone. LEGGI ANCHE -> Funzioni Whatsapp da conoscere per essere esperti 1) Scoprire se unaha il nostro numero su Android Per scoprire se unaha il nostro numero su ...