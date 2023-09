Com’è cambiata la classifica dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024? La situazione dopo le sfide a Macedonia e Ucraina

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Italia di Luciano Spalletti, per il mese di settembre, non disputerà più partite. Per vedere nuovamente gli azzurri in campo si dovrà attendere prima il 14 ottobre per la gara contro Malta, poi il 17 ottobre per l’incontro con l’Inghilterra. Insomma un mese di pausa per la Nazionale ma non per il ct e i giocatori: il mister studierà al meglio le prossime avversarie mentre i giocatori saranno impegnati con le partite di campionato. Ma tra sabato 9 settembre e ieri, martedì 12 settembre, l’Italia ha disputato due fondamentali e importantissimeper quanto riguarda ledel. La competizione continentale si giocherà in Germania il prossimo anno e in questo periodo si stanno svolgendo dunque tutte le. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: ...