Colto da infarto mentre gioca a calcetto | secondo caso in 15 giorni a Bollate

Il 'figlioccio' di Fekeli si sentirà responsabile quando l'uomo verràda, dopo aver scoperto ciò che stava tramando. Fekeli scoprirà infatti che il nipote ha preso in affitto uno studio ...Il pizzaiolo Luciano Sorbillodain Calabria ' Sembra un film. Mi sento male ma grazie all'elisoccorso, riesco a entrare in ospedale, al Pugliese Ciaccio di Catanzaro. L'equipe dell'...Brutta esperienza per il noto pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo, appartenente all'omonima famiglia,damentre ...Brutta esperienza per il noto pizzaiolo napoletano Luciano Sorbillo, appartenente all'omonima famiglia,damentre era al lavoro in Calabria. A rendere noto l'accaduto è lo stesso ...

Noto pizzaiolo colto da infarto, 'salvo grazie a telemedicina' Agenzia ANSA

Il pizzaiolo Sorbillo colto da infarto in Calabria, presto in salvo grazie ... Grande Napoli

Martedì sera al centro sportivo di via Dante a Bollate si è vissuta una nuova emergenza identica a quella accaduta esattamente due settimane prima nello ...Nelle prossime puntate Terra Amara vedremo Fikret pronto a lasciarsi il passato alle spalle. Un gesto di Demir però potrebbe fargli cambiare idea.Paura per Luciano Sorbillo. Il pizzaiolo napoletano ha avuto un infarto mentre si trovava in Calabria per motivi di lavoro. A salvarlo è stato la telemedicina. Questo il suo racconto sui social: “Semb ...