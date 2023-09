Colpito con uno sgabello mentre dormiva | detenuto ucciso in carcere a Genova

(Di mercoledì 13 settembre 2023)con unoo con la gamba di un tavolo. Iltrovato morto in una cella neldi Marassi aè stato vittima di un omicidio come conferma la Procura didopo la notizia diffusa dai sindacati. Sul posto il pm di turno e la polizia scientifica. L’ipotesi è che la vittima sia stata aggredita dal suo compagno di cella. Sul corpo ci sono segni di traumi al volto e alla testa. Roberto Molinari aveva 58 anni, era senza fissa dimora ed era inper un cumulo di condanne per piccoli reati. Il presunto omicida era sottoposto a misura cautelare per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo sarebbe statoe non avrebbe avuto il tempo di reagire. Da capire ancora il ...

... Cardi B e Megan Thee Stallion hanno dato vita a Bongosgrandi coreografie. Demi Lovato ha ... il rapper marocchino naturalizzato statunitense, ha parlato del violento terremoto che hail ...Si calcola che la violenza di Daniel abbiaun quarto di Derna, città in cui vivevano ... Nella città affacciata sul Mediterraneo la tempesta Daniel si è abbattutaforza devastante, ...Ricordiamo che Harry Styles è statoad un occhio da un oggetto, e più di recente anche ... In un filmato immortalato da uno dei presenti si vedono i fratelli Bourgeois - in tourBeyoncé dal ...Genova . Roberto Molinari, 58 anni, stava dormendo nel letto della sua cella quando il suo compagno di cella Roberto Gervasio, 48 anni , lo haripetutamente al volto e sulla testa forseuno sgabello fino a sfondargli il cranio. Non è chiaro al momento il movente del delitto, forse una lite pregressa da due detenuti entrambi ...

Colpito con uno sgabello mentre dormiva, detenuto ucciso in ... Il Fatto Quotidiano

Mal di testa fortissimo, 15enne colpito da un malore in casa: intervento d'urgenza con l'elicottero ilgazzettino.it

L'associazione marocchina Toscana insieme al comitato Cittadini per Firenze in campo per le persone colpite dal sisma ...Le famiglie di pensionati delle fasce più povere, tra il 2018 e il 2022, hanno perso il 10,6% del reddito reale: oltre 10 volte di più rispetto ...Colpito con uno sgabello o con la gamba di un tavolo. Il detenuto trovato morto in una cella nel carcere di Marassi a Genova è stato vittima di un omicidio come conferma la Procura di Genova dopo la n ...