Collovati | «Derby? Prima se sbagliavi era la fine! Il primo all’Inter…»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Fulvio, storico doppio ex di Inter e Milan, ha parlato deldi Milano e di come negli anni ’80 era ancora più teso di oggi GRANDE TENSIONE ?ricorda i suoi: «Ilè una partita in cui ai miei tempi, se, venivi marchiato. Quando salivi gli scalini che portavano in campo, la gente era molto più vicina rispetto a ora e ti urlava di tutto. E tu sentivi tutto: insulti, incitamenti, tutto. Giocare ilporta responsabilità: a me sono quasi quarant’anni, dicasi quaranta, che mi parlano di quel gol di Hateley…». DA INTERISTA ? Ilda giocatore nerazzurro di: «Nelda avversario del Milan fui insultato per tutta la ...

...è tutta per due fratelli che si trovano per la prima volta ad 'incrociare i tacchetti' in un. ... Fulvio, il suo angelo custode, cerca in qualche modo di frenarne la corsa. Altobelli '......è tutta per due fratelli che si trovano per la prima volta ad 'incrociare i tacchetti' in un. ... Fulvio, il suo angelo custode, cerca in qualche modo di frenarne la corsa. Altobelli '...

EDICOLA TS – Frattesi d’Italia: doppietta dell’interista. Collovati sul derby: “Se sbagli…” fcinter1908

L'Apertura di Tuttosport: "Frattesi d'Italia" Sportitalia

Davide Frattesi ha segnato una doppietta preziosa in Italia-Ucraina, guadagnandosi elogi sia come centrocampista nerazzurro che come parte della squadra di Luciano Spalletti. C'è anche ...Spazio inevitabilmente alla preziosa doppietta di Davide Frattesi in Italia-Ucraina, ma non solo. Sulla prima pagina di TuttoSport si elogia il centrocampista nerazzurro, così come si applaude tutta l ...Va in scena il derby di Milano. Il Milan di Nils Liedholm, dopo un eccellente avvio di stagione (4 vittorie ed 1 pareggio nelle prime cinque partite) è reduce da una sconfitta di misura al Comunale di ...