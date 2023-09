Cocaina negli slip | 42enne arrestato dalla Polizia di Stato

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tarantini Time Quotidiano Una mirata azione antidroga ha permesso alladidi cogliere sul fatto un pregiudicato tarantino di 42 anni trovato in possesso di numerose dosi di. Da qualche giorno i Falchi della Squadra Mobile avevano posto sotto osservazione un tarantino già a loro noto per precedenti in materia di spaccio di sostanze stupefacenti. Dai suoi movimenti e dalle sue continue frequentazioni con giovani tossicodipendenti, i poliziotti avevano maturato la convinzione che avesse ripreso la sua illecita attività stabilendo come base un appartamento sito al 12° piano di uno stabile in via Diego Peluso. Dopo qualche ora di attesa, il sospettato ha fatto ritorno a casa ignaro della presenza dei Falchi che erano lì ad aspettarlo. I poliziotti hanno recuperato, nascoste...