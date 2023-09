CM com – Sampdoria | Ferrari fa crack | si pensa a Mustafi Mancini | ‘Può essere’ | Mercato

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 2023-09-13 08:51:00 Calcio.com riporta quanto segue: Alla fine, i timori per Alexsono stati confermati: il difensore delladovrà essere operato ai legamenti, e starà fuori a lungo. Per questo motivo il club blucerchiato probabilmente dovrà tornare sul, e pescare un rinforzo tra gli svincolati. Ad asserirlo è anche il ds genovese Andrea: ” Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva ma probabilmente sì, dovremo farlo. Al momento abbiamo solo tre centrali”. Tra i giocatori senza contratto, la Samp segue in particolare Shkodran, come confermato dallo stesso: “? Può essere, c’è una lista di 3-4 nomi, non sono molti gli svincolati. Cerchiamo di capire chi è più ...

Laha annunciato che Alex Ferrari, difensore centrale blucerchiato, si è rotto il legamento del ginocchio Di seguito il comunicato della. COMUNICATO - "L'U. C.comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Alex Ferrari, infortunatosi durante la sessione di allenamento di sabato ...comunica che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Alex Ferrari, infortunatosi durante la sessione di allenamento di sabato mattina, hanno evidenziato una ...Le telecamere lo seguono in auto mentre, giungendo a Genova, si lascia trascinare dai ricordi che lo legano allae alle emozioni che si provano a giocare in uno stadio come quello di ...I rumors su, Genoa e Fiorentina, non hanno portato a sviluppi, Kjaer è rimasto per dare il suo contributo . E per lanciare segnali al club, che per ora non ha in preventivo il rinnovo del ...

Sampdoria, Lotjonen in pre-allarme: Pirlo riflette sul Primavera Samp News 24

Faggiano: «Sampdoria Convinto della pronta risalita in A» Samp News 24

Alla fine, i timori per Alex Ferrari sono stati confermati: il difensore della Sampdoria dovrà essere operato ai legamenti, e starà fuori a lungo. Per questo motivo il club blucerchiato probabilmente ...Intervista nella redazione del Secolo XIX al direttore sportivo, che oggi compie 31 anni: “La Samp è la mia seconda pelle. Vogliamo riportarla dove merita, lo ...Il direttore tecnico blucerchiato parla a cuore aperto nella redazione del Secolo XIX: “La Sampdoria è la mia famiglia, un’emozione indescrivibile ...