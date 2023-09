Classifica Vuelta a España 2023 | Vingegaard a 8? da Kuss | Tiberi in top20 davanti a Caruso

(Di mercoledì 13 settembre 2023) L’Angliru era il micidiale giudice supremo della diciassettesima tappa della: 13,1 km al 9,5% di pendenza media, con gli ultimi sette chilometri costantemente in doppia cifra. Gli uomini in lotta per lagenerale si sono fronteggiati a viso aperto sul soprannominato mostro iberico, una delle ascese più dure d’Europa e che era la salita simbolo di questa edizione del terzo Grande Giro stagionale. La Bahrain-Victorious è riuscita a tenere un ritmo molto alto ed è rimasta con tre uomini insieme al magico terzetto della Jumbo-Visma quando mancavano cinque chilometri all’arrivo, distaccando prima Juan Ayuso e poi Enric Mas. Primoz Roglic ha cercato l’allungo con una bella progressione graduale ai -3 dal traguardo, ma Stepè subito tornato sotto al proprio compagno di ...

Primoz Roglic ha vinto la 17tappa della Vuelta con arrivo in salita all'Angliru. Lo sloveno ha percorso gli ultimi 3 chilometri dell'ascesa finale in testa, con il compagno di squadra Jonas Vingegaard a ruota.

Vuelta di Spagna 2023, oggi è il giorno della tappa n°17 con una delle salite più alte d'Europa. La tratta, 124,4 chilometri, va da Ribadasella/Ribeseya fino in cima all'Altu de L'Angliru. Nella 17/a tappa dalla Vuelta 2023, la Ribadesella - Angliru, è ancora dominio Jumbo-Visma con Roglic primo, Vingegaard secondo e Kuss terzo