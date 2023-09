Cinema | Stallone a Roma | 200 persone fuori da Gucci ad aspettarlo**

(Di mercoledì 13 settembre 2023), 13 set. (Adnkronos) - Una folla di 200si è raggruppatadal negozio, in via Condotti per aspettare l'uscita dell'attore Sylvester. Come documenta una foto postata sul profilo Instagram di Sergio Fabi di Cinemotore, leassiepate all'ingresso del negozio, attendono trepidanti di vedere il loro idolo Sly armate di telefonini.si trova aper girare alcune scene della seconda stagione della serie "The Family", in onda su Paramount Pictures.

...dice addio al franchise che potrebbe proseguire senza di lui Per il Barney Ross diquesta ... neiitaliani dal 21 settembre, vedrà anche la presenza esplosiva di Megan Fox. La nuova ...FOTO FOTOGALLERY Netflix Continua gallery %s Foto rimanentiJason Momoa, l'attore da Aquaman ... Howard Jason Momoa 'ai ferri corti' con Sylvesterin Jimmy Bobo - Bullet to the Head di ......tributo ald'azione americano e non solo degli anni Ottanta e Novanta, I MERCEN4RI - Expendables vede il ritorno nel cast di Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture e Sylvester, ...Sylvesterè stato in grado di portare la sua storia di successo e di grande impegno al servizio dele dell'intrattenimento, diventando un'icona dell'industria cinematografica ...

Ultimo'ora: **Cinema: Stallone a Roma, 200 persone fuori da Gucci ... La Svolta

Sylvester Stallone ha dovuto vendere il cane per fare Rocky Everyeye Cinema

In vista dell'uscita di I mercenari 4, i produttori Kevin King-Templeton e Les Weldon hanno parlato del futuro ...Sylvester Stallone è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco.Un breve incontro quello tra il Pontefice e l’attore, accompagnato in Santa Sede dalla moglie Jennifer Flavin, dalla tre figlie e dal ...Sylvester Stallone è stato ricevuto in Vaticano da Papa Francesco. Un breve incontro quello tra il Pontefice e l’attore, accompagnato in Santa Sede dalla moglie Jennifer Flavin, dalla tre figlie e dal ...