Cinema in festa | dal 17 al 21 settembre tutti i film a 3 | 50 €

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La terza edizione diin, iniziativa promossa dal MiC con David di Donatello - Accademia delItaliano, permetterà di entrare in sala spendendo solo 3,50€. Da domenica 17 a giovedì 21, in numerosiitaliani, ritorna l'appuntamento conin: per 5 giorni sarà infatti possibile accedere neial costo speciale di 3,50 €. L'iniziativa promossa dal MiC con la collaborazione del David di Donatello - Accademia delItaliano è arrivata alla sua terza edizione. I dettagli dell'iniziativainè il progetto lanciato nel 2022 che ha portato ad oggi più di 2,3 Milioni di spettatori e che andrà avanti fino al 2026: ogni anno, a Giugno e a ...

Da una mostra che sancisce il ritorno ai grandi temi, la nostra selezione, dal Leone d’Oro annunciato di Povere Creature! alla sorpresa Hit Man, con un occhio di riguardo (ovviamente) alle scelte lega ...Con l’avvio della nuova stagione cinematografica torna nelle sale milanesi la kermesse dedicata ai grandi festival internazionali. Promossa da AGIS lombarda in collaborazione con Fondazione La Biennal ...Nuovo Cinema Diffuso, prima edizione della rassegna cinematografica all’aperto, dedicata ai quartieri popolari di Milano ...