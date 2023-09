Cilento Festival | al via la rassegna dedicata ad Angelo Vassallo col ricordo di Domenico De Masi

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Tempo di lettura: 13 minutiE’ stata presentata la terza edizione del “– Pollica” che prenderà il via a Pioppi a partire dal 16 settembre negli spazi del Teatro Sala Keys. La manifestazione èada tredici anni dal suo omicidio. Tanti gli appuntamenti di qualità che animeranno il cartellone pensato dal fondatore e direttore artistico Girolamo Marzano. Si parte il 16 settembre con “I monologhi dell’Atomica”, uno spettacolo di e con Elena Arvigo, un viaggio da “Preghiera per Cernobyl” di Svetlana Aleksievich (premio Nobel per la letteratura 2015) a “Racconti dell’Atomica” di Kyoko Hayashi. Elena Arvigo, recentemente insignita del premio nazionale “Le maschere del teatro italiano” come miglior attrice e come miglior spettacolo, porta al centro la figura femminile ...

Mongolfiere 2023 a Paestum: voli e panorami da sogno Per 9 giorni il cielo si riempirà di ... il mare mozzafiato del litorale campano e le bellezze del. Si parte sabato 30 settembre ...Ed è stato anche un convinto ecologista come presidente del parco dele patron deldi Ravello. Ma soprattutto è stato un pensatore giovane con la mente rivolta al futuro specie del ...Cordoglio espresso anche da Claudio Gubitosi , direttore del Giffoni Filmdove De Masi era ... Nel 2008 era stato nominato anche presidente del Parco Nazionale dele Vallo di Diano, ...L'entusiasmo e l'attenzione che ilha suscitato confermano il suo ruolo di evento di spicco per la promozione culturale e turistica del. Molto apprezzati e partecipati, tra gli altri,...

Cilento Festival, al via la rassegna dedicata ad Angelo Vassallo col ... anteprima24.it

NAPOLI. AL GRAN CAFFE' GAMBRINUS LA CONFERENZA ... TeleIschia

Mercoledì 13 settembre, alle 11.30, al Gran Caffè Gambrinus di Napoli (via Chiaia, 1) si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione del “Cilento festival – Pollica” che ...Torna in Campania uno degli eventi più attesi dell'anno: il Festival Internazionale delle Mongolfiere che si terrà dal 30 settembre all'8 ottobre 2023 nell'area archeologica di Paestum, in provincia d ...Il programma della nuova edizione di "VIVIAMOCILENTO", il festival di Pollica dedicato al buon gusto, arte e alla musica ...