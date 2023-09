Cile | brutte notizie per Vidal | infortunio contro la Colombia e lesione al menisco

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Brutta serata per l’ex centrocampista di Juventus e Inter Arturo. L’attuale giocatore dell’Atletico Paranense ha accusato un fastidio al ginocchio nel corso del primo tempo nel corso della sfida tra, ma ha deciso di non uscire continuando a giocare. Al 73? il centrocampista è stato costretto a chiedere il cambio per il dolore.è stato trasportato in barella e poi subito in ambulanza all’ospedale per fare gli esami. Ilha poi informato che il calciatore ha riportatomeniscale traumatica acuta con blocco articolare che necessita di una soluzione chirurgica.verrà quindi operato e dovrà restare ai box probabilmente fino al 2024. SportFace.

Una tegola anche per Vincenzo Italiano che puntava molto sul difensore colombiano. Una ... in occasione della sfida tra la sua Colombia e il Cile, per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il difensore, impegnato nella sfida di qualificazione al prossimo Mondiale tra la sua Colombia e il Cile, è una tegola importante per Italiano che spera di non ricevere altre brutte notizie per quanto concerne le ultime fatiche. Brutte notizie dunque per la nazionale cilena e anche per l'Athletico Paranaense.

Bruttissime notizie quelle che arrivano dal Cile per Arturo Vidal, la sua famiglia e la sua squadra visto quanto accaduto nelle ultime ore con il giocatore ex Inter finito in ospedale.