Ciclone in Libia | oltre 10 mila vittime In arrivo aiuti dall' Italia

(Di mercoledì 13 settembre 2023) La catastrofe ambientale che ha colpito laha creato danni inimmaginabili. Il bilancio delleè ancora in corso, ma si prevede siano almeno 10. «Ci sono famiglie ancora bloccate nelle loro case esotto le macerie», ha detto Jalil all'emittente Almasar Tv, spiegando: «Le persone scomparse sono migliaia e si prevede che il numero dei morti raggiungerà i 10.000». Intanto inè previsto per oggi 13 settembre il ripristino dei servizi telefonici a Derna perché le squadre della società di telecomunicazioni Libyana Mobile Phone Company sono riuscite ad accedere alla città. Lo ha annunciato in una conferenza stampa a Tripoli Mohamed Ayad, presidente del consiglio di amministrazione di Libyana. Inpartiranno oggi’aeroporto militare di ...

11.20 Derna,niente manutenzione dighe da 2002 La manutenzione sulle dighe di Derna, nellaorientale, non avveniva dal 2002. Lo ha dichiarato il vicesindaco, Ahmed Madroud, aggiungendo ...e ...Eventi estremi, territori fragili, dighe che non reggono l'urto dell'acqua. Il nuovo clima mediterraneo va in scena in: ilDaniel ha quasi cancellato la città di Derna.orientale, epicentro del disastro è Derna, centro di centomila abitanti affacciato sul Mediterraneo. Si temono più di 10mila ...A parlare da Bengasi, capitale della regione Cirenaica in, è monsignor Sandro Overend Rigillo,...zona colpita dalle inondazioni causate dalla rottura di due dighe dopo il passaggio del...Si aggiorna di ora in ora il bilancio delle vittime delle inondazioni che hanno colpito la. La tempesta mediterranea Daniel , nella notte tra domenica e lunedì, ha colpito laorientale (Cirenaica) e in particolare la città di Derna, circa 10 chilometri a nord della quale sono crollate due grandi dighe. Sarebbero almeno 10.000 le persone disperse secondo un bilancio ...

Da Pisa due velivoli dell'aeronautica pronti oggi a fare la spola con la Cirenaica per portare aiuti alla popolazione, in campo anche la nave San Giorgio diretta a Derna ...Secondo l’IPCC, con l’aumento delle temperature globali, gli uragani mediterranei dovrebbero diminuire di numero. Ma aumentare di intensità ...La Croce Rossa Internazionale conferma che le persone scomparse in Libia sono finora 10.000. La città di Derna è stata quasi spazzata via. Ancora una volta i cambiamenti climatici mostrano i loro effe ...