Ciclismo | Tadej Pogacar | “Ho voglia di gareggiare per prepararmi al meglio in vista del Giro di Lombardia”

(Di mercoledì 13 settembre 2023) E’ unrigenerato e pronto a prendersi tutto. Il corridore sloveno dopo un Tour de France “sofferto” e un Mondiale che l’ha visto arrivare al terzo posto, non vede l’ora di mettere nel mirino la fase finale della stagione 2023, con ildicome grande obiettivo. Intercettato da Spazioalla vigilia delle gare che precederanno la classica in territorio italiano, si è così espresso: “Ho avuto un bel periodo di riposo dopo i Mondiali. Penso che fosse proprio necessario e ora mi sento abbastanza riposato. Ho di nuovo una grandi, affrontando questo ultimo periodo di stagione in Italia”. Poi ha aggiunto: “Questo è uno dei miei momenti preferiti dell’anno: c’è sempre una grande atmosfera in queste corse di avvicinamento al ...

Prende il via mercoledì 13 settembre il Giro di Slovacchia di- il 67° Okolo Slovenska - che si sviluppa su cinque tappe tutte con percorso 'vallonato' e ...fuoriclasse della UAE Emirates...Alla gara parteciperà anche il fuoriclasse slovenoPogacar. Nei giorni scorsi lo staff Uae Emirates aveva già garantito la partecipazione di Pogacar al Gran Premio Città di Peccioli Coppa ...La gara in programma giovedì 14 settembre- Qualche piccolo contrattempo la settimana scorsa non ha impedito ad Edoardo Cipollini di ... Restando agli ultimi anni da ricordare le vittorie diPogacar nel 2016 e di Remco Evenepoel ...

Ciclismo, parte il Giro della Toscana a Pontedera. Al via anche Pogacar Quotidiano Sportivo

Giro di Toscana 2023 oggi: orari, percorso, favoriti, tv, streaming. Tadej Pogacar illumina la startlist OA Sport

Parte oggi, mercoledì 13 settembre, la 95a edizione del Giro della Toscana: tra i tanti protagonisti attesi, anche Tadej Pogacar ...Il campione sloveno della Uae-Emirates, Tadej Pogacar, ha deciso di chiudere la stagione ... "Saranno due giorni di grande ciclismo con veri professionisti di quello che è uno degli sport più belli ...Cinque tappe con arrivi per corridori veloci ma abili a tenere il passo in salita. Si corre anche in Toscana con il team varesotto che schiera Fortunato e Albanese ...