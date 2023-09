Ciclismo | Jumbo-Visma Van Hooydonck migliora Sta bene | no lesioni

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Buone notizie sulle condizioni di salute del corridore belga dopo l'incidente stradale di ieri ROMA - Dalla grande paura alle buone notizie. Le condizioni di Nathan vannon sono critiche, come si temeva dopo l'incidente stradale di ieri. Lo assicura il team, in un comunicato st

Lo assicura il team- Visma, in un comunicato stampa nel quale spiega che il corridore belga "è sveglio e non ha riportato lesioni a causa dell'incidente stradale. La sue condizioni di salute ......internazionale che vedrà andare in scena un duello forse determinante nella lotta per la maglia rossa e per il podio. Sepp Kuss, Primoz Roglic e Jonas Vingegaard, tutti corridori della...... compagno di Nathan allaVisma, intercettato subito dopo l'arrivo della 16tappa della Vuelta: ... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie: Altre NotiziePer lo scalatore della- Visma si tratta della seconda vittoria in questa Vuelta dopo il successo sul Tourmalet e del 15esimo trionfo stagionale. Secondo giunto Finn Fisher Black (+43'), terzo ...

Nathan Van Hooydonck, ciclista di 27 anni, è ricoverato in ospedale in condizioni disperate a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto. La moglie, all'ottavo mese di gravidanza, è stata ...