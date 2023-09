Ciambellone classico | la ricetta della nonna

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Avete presente quel profumino inebriante che ci avvolgeva ogni volta che andavamo a trovare la? Udito, gusto e olfatto sono i migliori custodinostra memoria. I ricordi riaffiorano e aprono cassettimemoria. Si schiudono davanti ai nostri occhi quelle stanze, rivediamo volti amati, riconosciamo l’arredo e per un attimo il tempo sembra immobile: siamo nuovamente felici, senza pensieri e circondate di un calore puro, di un affetto profondo e sincero, come in un abbraccio. Quella torta appena sfornata ci aspettava e insieme a lei c’era il sorriso rassicurante di nostra. Oggi possiamo ricreare quella sua magia, condividerla con chi nelle nostre vite è rimasto e con chi è entrato, con questasemplicissima e leggera. Unsoffice, e altissimo grazie ...

Il tradizionaleda mangiare a colazione o a merenda sarà ugualmente morbido e soffice con l'aggiunta di skyr invece delyogurt. In commercio oggi è possibile trovarlo sia al ...Le lasagne sono undella cucina italiana e guai a chi le tocca: che preferiate la variante bolognese o quella ...un trucchetto per realizzare le lasagne utilizzando lo stampo per il...Il tradizionaleda mangiare a colazione o a merenda sarà ugualmente morbido e soffice con l'aggiunta di skyr invece delyogurt. In commercio oggi è possibile trovarlo sia al ...Le lasagne sono undella cucina italiana e guai a chi le tocca: che preferiate la variante bolognese o quella ...un trucchetto per realizzare le lasagne utilizzando lo stampo per il...

Come si sostituisce il burro in cucina Agrodolce