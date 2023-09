Chiuso il tunnel del San Gottardo per una crepa | collegamenti Italia-Europa a rischio paralisi

Sono i tanti lavori di manutenzione da dover fare, questo il nervo scoperto deialpini che ... La riapertura del Fréjus Nel giorno in cui venivail Gottardo, riapriva invece il traffico ...Ogni anno, questifacilitano il passaggio di centinaia di migliaia di camion e milioni di tonnellate di merci, generando affari per miliardi di euro. Secondo i dati forniti dalla Coldiretti, l'......luce in fondo al. Ai satanelli basta una rete di Riccardo Tonin al minuto 57 per liquidare la pratica Giugliano, al termine di una battaglia sportiva andata in scena in uno "Zaccheria"...Le autorità svizzere hannoin entrambe le direzioni la galleria autostradale del San Gottardo , sulla A2, a causa dell'... Calcinacci sulla strada A determinare la chiusura d'urgenza del...

San Gottardo, chiuso il tunnel tra Italia e Svizzera: i valichi in tilt e gli effetti sull’economia Corriere della Sera

Frejus aperto, ma chiuso il tunnel del Gottardo: cosa succede QuiFinanza

Ancora disagi per il traffico lungo l’asse Italia-Svizzera: questa volta è il turno del tunnel stradale del San Gottardo, chiuso alla circolazione dalle 16 di domenica 10 settembre. Sedici chilometri ...La cremonese Spi sbarca a Genova: fornirà i conci per l’opera strategica dello Scolmatore del Bisagno 26.666 pezzi di calcestruzzo per terminare una delle opere strategiche contro il dissesto idrogeol ...Oltre che in autostrada il tunnel del San Gottardo è percorribile anche in treno ... Il 28 agosto a causa di una frana era stato chiuso al traffico dei mezzi pesanti il traforo del Frejus, al confine ...