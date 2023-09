Chi l' ha Visto stasera | Federica Sciarelli | «Gli altri programmi ci copiano»

(Di mercoledì 13 settembre 2023) TornaChi l'ha? su Rai3, il programma condotto dache è una garanzia per il servizio pubblico. Da anni è in prima linea per la risoluzione di casi di scomparsa e per l'approfondimento di casi di cronaca ottenendo ottimi ascolti tv e grande seguito. Per il diciannovesimo anno consecutivo, la giornalista si mette al servizio dei cittadini per fare luce su misteriose sparizioni e sui casi di cronaca nera rimasti insoluti da tempo. In una intervista rilasciata a NuovoTv, laha dichiarato che Chi l'haè un programma di servizio pubblico e loro, come sempre, ce la mettono tutta: "In ogni caso che trattiamo ci mettiamo accanto ai familiari come fossero nostri. Con loro lottiamo per ottenere giustizia, ma soprattutto per scoprire la verità su ...

Tutto pronto per il debutto della nuova stagione di Chi l'ha visto di Federica Sciarelli. Ecco la data d'inizio e le anticipazioni ...Il 13 settembre Federica Sciarelli torna su Rai 3 con la nuova stagione di Chi l'ha viato: stasera i casi di Elisa Claps, Kata e Maria Chindamo.Torna stasera in tv, mercoledì 13 settembre, dalle 21.20 su Rai 3, la nuova edizione di "Chi l'ha visto". Alla conduzione, in questa 36esima edizione, ...