“Chi è il vip che entra” GF 2023 | la scoperta scuote casa e pubblico | “Wow lui qua dentro”

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Lo scorso lunedì lo spiato quanto storico appartamento di Cinecittà è tornato a popolarsi, dopo neanche mezzo anno dalla conclusione della criticata settima edizione della versione vip. Il ritorno dei nip sembra aver allettato il. Lorenzo Remotti ha svelato chi entrerà venerdì. Un vippone iconico al GF. Pensare che i telespettatori di Canale 5 erano convinti che non ci fosse più speranza riguardo al vippone in questione che aveva dovuto rinunciare al GFall’ultimo per dei problemi di salute. Ebbene adesso sembra essere tutto risolto come per magia, almeno a detta di Lorenzo Remotti. Gli utenti sono in delirio. GF, chi è il nuovo concorrente vip chenellaProprio in queste ultime ore, nel corso della prima giornata trascorsa nei panni di ...