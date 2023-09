Chi è Grazia Letizia Veronese | la moglie di Lucio Battisti

(Di mercoledì 13 settembre 2023), nata a Limbiate, nel monzese, nel luglio del 1943 è ladi, ed è stata un’autrice musicale, nota con lo pseudonimo di Velezia. Proprio con questo nome ha firmato i testi di E già, primo album discritto senza la collaborazione di Mogol, pubblicato nel settembre del 1982. Dai più considerata “la Yoko Ono del pop italiano”, per aver in qualche modo favorito, come vedremo, la separazione della coppia-Mogol, ha avuto comunque un ruolo chiave nella seconda parte della carriera del cantautore di Poggio Bustone.si sono conosciuti nel 1968 e si sono sposati nel 1976. Nel 1973 hanno avuto il loro unico figlio, Luca Carlo ...

