Chi è Danilo Restivo | l’uomo che ha ucciso Elisa Claps

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 settembre 2023), nato il 3 aprile 1972 a Erice, ècondannato per l’omicidio di, avvenuto nel 1993 a Potenza, con una condanna di 30 anni pronunciata nel 2011. Questa condanna è stata il risultato di un’indagine che ha richiesto 18 anni di sforzi per individuare il corpo della giovane. Inoltre,è stato condannato all’ergastolo con una pena di 40 anni di carcere in Inghilterra per l’omicidio di Heather Barnett, avvenuto nel 2002, quando era suo vicino di casa. Sin da quando era ragazzo era noto per i suoi atteggiamenti eccentrici e ossessivi, soprattutto nei confronti delle ragazze e per la sua mania di tagliare ciocche di capelli a donne sconosciute e senza il loro consenso.è figlio di Maurizio, direttore della ...