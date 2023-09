“Che schifo | cos’ha lì sotto?” GF 2023 | occhi puntati su Anita Olivieri | il pubblico scopre tutto

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Al Grande Fratello una delle concorrenti che ha attirato l’attenzione delè sicuramente la bellissima. Lei è dunque praticamente perfettail punto di vista estetico e ha anche un importante lavoro, infatti lavora nel settore della comunicazione in un’azienda di automotive. Ilha però notato un dettaglio su una parte del suo corpo, che sta già facendo discutere e questo potrebbe portare a qualche rimprovero della regia. Dopo la prima puntata del Grande Fratello, si è anche vociferato di qualcosa di spiacevole su, che non avrebbe detto tutta la verità secondo i più maligni. Questa la segnalazione della follower alla Marzano: “Ciao Deia, quelladel GF è fidanzata, se vedi nella foto della ...

In quell'occasione Briatore, bloccato da circa tre quarti d'ora in coda , definì la situazione "uno scandalo, uno", chiedendosi come mai "Tomasi,è il Ceo di Autostrade, non si prende una ......gli altri giovanihanno partecipato alla violenta lite. I carabinieri sono già avanti con le indagini per identificarli. ← Terni, ciclone Bandecchi: 'La raccolta della mondezza fa'. ...Poi arriva la bordata all'Acea: ' Ha portato a Terni il sistema di Roma ma mi fa'. Per ... Resta comunque inaccettabile per il primo cittadino il fattoi ternani siano costretti a tenere in ...... Capitan America, Iron Man, sono modelli irraggiungibili, ma certo non gli fasognare di essere come loro. Si travestono, comprano spara ragnatelespruzzano acqua, ma è chiaronessun ...

Code alle Sagre, diretta-sfogo di Rasero sui social: "Scelta obbligata per salvare il festival". Chi dice "Che schifo le code" è un cogl**ne patentato" [VIDEO] LaVoceDiAsti.it

Schifo ai Comuni: precari sfruttati e cittadini abbandonati! AgrigentoOggi.it

“Vannacci Sono stato uno dei primi a telefonargli e a congratularmi con lui“. Lo rivela ai microfoni de La Zanzara (Radio24) l’ex senatore della Lega Simone Pillon rendendosi protagonista di un inevi ...Il comico, che spesso fa parlare di se' per le sue affermazioni taglienti, spiega come intende combattere i luoghi comuni legati al Sud ...Quella del risarcimento è una questione delicata, colpisce gli aspetti più intimi del dolore, ma è inevitabile per poter sostenere le spese necessarie alla piccola Lavinia, che oggi ha 6 anni ed è ...