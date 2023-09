Cesara Buonamici | chi è il marito | età | carriera | vita privata | tutto su di lui

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Giornalista e da poco opinionista del Grande Fratello,sta con il suo attualeda venticinque anni: ecco chi è Classe 1957,ha intrapreso la strada del giornalismo televisivo durante i propri studi in Farmacia, quando inizia a lavorare per Tele Libera Firenze, rete per la quale conduce il telegiornale, alcuni quiz ed anche un antenato dei moderni talk show. Oggi volto inconfondibile del TG5 e, da poco, anche opinionista del Grande Fratello di Alfonso Signorini,è sicuramente uno dei pilastri sui quali si regge Mediaset. Se sul lavoro quindi la vediamo attenta, serena e sempre precisa, eccola com’è nella: innamoratissima., chi è suo ...