(Di mercoledì 13 settembre 2023) Sabato 16 e domenica 17 settembre prima edizione dell’evento che fa parte del progetto Valnerina Greendisi prepara a ospitare la prima edizione del, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre nell’ambito di Valnerina green, progetto finanziato con risorse FSC attraverso il bando ‘Umbriaperta: avviso per il sostegno alla costruzione di prodotti turistici territoriali’. Il fine settimana, dunque,dicelebrerà l’acqua quale ‘elemento di vita, sport e benessere, valore e’, con l’intento di promuovere un turismo sostenibile e compatibile con gli equilibri degli ecosistemi acquatici e con le bellezze olistiche, naturalistiche del luogo, grazie anche alla collaborazione con Legambiente, ...

Sabato 16 e domenica 17 settembre prima edizione dell'evento che fa parte del progetto Valnerina Greendi, 13 set. 2023 "disi prepara a ospitare la prima edizione del Festival delle acque, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre nell'ambito di Valnerina green, ...In programma sabato 16 e domenica 17 settembre adiesposizioni, approfondimenti, laboratori, spettacoli, trekking e bike tour La Valnerina è uno scrigno che racchiude forse i più bei tesori 'verdi' dell'Umbria, da raccontare e ...diospiterà la prima edizione del "Festival delle acque" - sabato 16 e domenica 17 settembre - secondo degli eventi di "Valnerina Green", che vede impegnati i Comuni di Scheggino, ...In programma sabato 16 e domenica 17 settembre adiesposizioni, approfondimenti, laboratori, spettacoli, trekking e bike tour dedicati all'acqua come valore e risorsa (UNWEB) " Perugia, " La Valnerina è uno scrigno che racchiude ...

Cerreto di Spoleto celebra la sua risorsa, al via il Festival delle acque TuttOggi

Cerreto di Spoleto celebra il suo tesoro: l’oro blu del fiume Nera Vivo Umbria

Questo sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiu ...In programma sabato 16 e domenica 17 settembre a Cerreto di Spoleto esposizioni, approfondimenti, laboratori, spettacoli, trekking e bike tour dedicati all'acqua come valore e risorsa ...Cerreto di Spoleto ospiterà la prima edizione del "Festival delle acque" - sabato 16 e domenica 17 settembre - secondo degli eventi di "Valnerina Green", che vede impegnati i Comuni di Scheggino, Cerr ...