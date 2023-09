“C’è la conferma” Rebecca Staffelli | non arrivano buone notizie | cosa si è saputo dopo l’esordio al GF

(Di mercoledì 13 settembre 2023)ha debuttato lunedì 11 settembre al Grande Fratello 2023. Presentata da Alfonso Signorini, la figlia dell’inviato storico di Striscia la Notizia ha di fatto preso il posto di Giulia Salemi. Ha una nuova postazione, rispetto allo scorso anno, da dove ‘spia’ tutte stanze della Casa, ma è sempre la ‘voce del popolo’. Si sapeva da settimane che avrebbe accompagnato il conduttore e la sua nuova opinionista unica, Cesara Buonamici, in questa nuova avventura con il reality di Canale 5. Insomma, oltre ai nuovi ambienti e al nuovo cast, composto da un mix tra persone famose e sconosciute al grande pubblico ancheè una new entry al GF. E finita la prima puntata è tornata sui suoi canali social: “Sono iperfelice, le emozioni mi hanno letteralmente travolta, ma è solo l’inizio di questo lungo ...

Anche perché la holding oggi è il primo azionista di Piazzetta Cuccia con una quota del 20% e la speranza (bussare alla Bce per) di poter salire ulteriormente . Ebbene: Milleri sostiene che ......1% mentre sui canali SKY sono stati 382.000 gli spettatori per un totale nel corso della serata di oltre un milione di spettatori tra le due dirette adella passione che cresce intorno alla ...Proprio questoquanto da noi riportato sulla Germania e le sue difficoltà. Berlino, che invece voleva un approccio più liberale nei confronti della Cina, principale mercato di Volkswagen e ...... quella della One More Thing di Steve Jobs (il primo iPhone, il primo MacBook Air) e di Tim Cook ( il Vision Pro ) è in realtà l'eccezione chela regola. E quest'anno per gli iPhone parliamo ...

Pra', Barbazza: "C'è la conferma scritta, niente cassoni" LaVoceDiGenova.it