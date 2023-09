CdS – biennale per l’ex Bologna Sansone

(Di mercoledì 13 settembre 2023) 2023-09-11 16:30:45 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: LECCE – Il Lecce, tramite il proprio sito web, ha annunciato “di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicola, nell’ultima stagione alFC”. L’esterno offensivo classe ’91, si apprende dalla nota, “che ha già sostenuto le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano (LE) e lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, indosserà la maglia numero 11”. Con il Lecce“ha sottoscritto un contratto della durata di due anni”. Svincolato dalha compiuto proprio ieri 32 anni: al termine della passata stagione era scaduto il contratto che lo legava aled era svincolato. In passato ...

