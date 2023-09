Catanzaro Virgilio Piccari confermato direttore dell’Accademia di Belle Arti

(Di mercoledì 13 settembre 2023)è stato rielettodidie rimarrà in carica per altri tre anni, fino al 2026. L’elezione deluscente, ancorché annunciata perché unico candidato, ha in sé un valore significativo che giunge dal dato elettorale e dalle modalità con cui è pervenuto: su 55 votanti, 52 hanno inteso dare fiducia aluscente. Rispetto a tre anni fa, infatti,ha ottenuto ben 21 voti in più. Quanto alle modalità, poi, è utile sottolineare come, nonostante le operazioni di voto fossero state disposte su due giornate, tutti gli aventi diritto hanno esercitato il proprio diritto nelle prime tre ore del primo giorno di consultazioni. «È una giornata di ...

Cinquanta studenti provenienti da tutta Italia potranno approfondire la conoscenza della storia, delle tradizioni, del contesto sociale e architettonico ...I volumi sono stati consegnati al direttore dell'Aba, Virgilio Piccari: "Sono felicissimo per l'importante donazione che l'Istituzione ha ricevuto. I libri conferiti andranno ad arricchire un ...