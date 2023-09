Lo dice Davide, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il calciatore del, nonostante prestazioni poco entusiasmanti del gruppo, parla di obiettivi. 'Vogliamo vincerle ...Il calciatore del, Davideoggi ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'allenamento ai giornalisti. Queste le dichiarazioni più importanti: "Stiamo lavorando bene e siamo pronti per affrontare ...Abbiamo ottimi individui (punta di diamante Di Carmine , ma anche, Dubickas, Chiricò per ... Io vorrei che il calcio italiano presto riconosca lo stile del. È dura, ma ho trovato grande ...... Sudtirol, pres.) Manzari (a, Sassuolo, pres.) Masini (c, Genoa, pres.) ASCOLI Cessioni Franzolini (c, Feralpisalò, def.) Guarna (p, svincolato, f.c.) Leali (p, Genoa, f.c.)(a,, f.

Catania, Marsura: "Aspettate prima di esprimere i primi giudizi" Stadionews.it

Catania Fc, squadra a lavoro per il Picerno CataniaToday

Iscrizione avvenuta con successo. Vittorios Feltris.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Catania, ex rosanero rende amaro il ritorno in Serie C. Non inizia nel migliore dei modi la nuova avventura del Catania in Serie ...