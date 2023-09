Catania | blitz contro il clan Toscano-Tomasello-Mazzaglia | 13 gli arresti

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Nelle provincie die l'Aquila, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale etneo nei confronti di 13 indagati, accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione e associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, tutti reati aggravati dal metodo mafioso. L'operazione, denominata 'Ultimo atto', coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia diè condotta dai Carabinieri di Paternò in seguito al tentato omicidio di Davide Massaro Galati, avvenuto a Biancavilla, il 9 settembre 2018. L'episodio ha permesso di svelare le recenti evoluzioni deldi Biancavilla, un'articolazione territoriale della ...

... nonché i Nuclei Elicotteri e Cinofili), hanno dato esecuzione nelle Province die L'Aquila, ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale dinei ...Questo, coordinato da oltre cento militari dell'Arma, ha interessato le province die L'Aquila. I reati contestati agli indagati includono associazione mafiosa, estorsione, associazione ...Nelle province die l'Aquila oltre 100 carabinieri del Comando provinciale dihanno eseguito le misure emesse dal gip etneo nei confronti degli indagati per associazione di tipo ...... era uno dei modi di pagare il 'pizzo' a un clan di Biancavilla emerso dall'inchiesta 'Ultimo atto' della Dda della Procura diche ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere ...

Blitz antimafia a Catania. Giostre gratis ai figli degli affiliati detenuti (Video) AGI - Agenzia Italia

Catania, blitz 'Ultimo atto': colpo a vertici cosca mafiosa ilSicilia.it

(LaPresse) Nelle provincie di Catania e l'Aquila, oltre 100 Carabinieri del Comando Provinciale di Catania, stanno eseguendo un'ordinanza di ...Biglietti per giri gratis sulle giostre ai figli degli affiliati detenuti: era uno dei modi di pagare il 'pizzo' a un clan di Biancavilla emerso dall'inchiesta 'Ultimo atto' della Dda della Procura di ...Blitz dei carabinieri, sequestrate società per un valore di 5 milioni di euro. Di seguito i dettagli sulla vicenda.