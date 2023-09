commenta Nuovi sviluppi sull'incidente di) dove un 18enne ha perso la vita in sella alla sua motocicletta. Una corsa a tutta velocità tra due moto ed un'auto lanciate tra i tornanti della via panoramica che collega l'......verde con la trasformazione del gas in idrogeno ed in collaborazione con Università di, ... oltre alle problematiche, anche le grandi opportunità del territorio della provincia di. ......dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare " emessa dal GIP del Tribunale di" a carico di 4 persone, di cui una destinataria della misura degli arresti domiciliari ine ...... l'alta velocità in primis, la centralità dell'Università di. Sara Battisti raccoglie le ... Spiega che ' La provincia dirappresenta nel Lazio un esempio di eccellenza nel ...

Cassino (Frosinone), 18enne si schianta e muore: forse gara moto-auto TGCOM

Cassino, tragedia in moto: muore un giovane. L'ipotesi di un'auto pirata ilmessaggero.it

Nuovi sviluppi sull'incidente di Cassino (Frosinone) dove un 18enne ha perso la vita in sella alla sua motocicletta. Una corsa a tutta velocità tra due moto ed un'auto lanciate tra i tornanti della ...Sull'incidente in moto a Cassino dove è morto il 18enne Giulio D'Aliesio spunta l'ipotesi di una gara tra moto e auto. «Stavano girando un video». Una corsa ...Un ragazzo di appena 18 anni, Giulio D’Aliesio, è morto in un drammatico incidente in moto a Montecassino in provincia di Frosinone ...