Cassano | Sassuolo e Atalanta alla finestra | la Roma si sfrega le mani

(Di mercoledì 13 settembre 2023) Il giovane giocatore sembra essere in netta crescita, conche stanno iniziando a pensare al poterlo prendere già da gennaio. Il Cittadella, però, non sembra intenzionato a cedere Ile l’avrebbero messo i loro occhi su Claudio, giovane calciatore che nella appena conclusadi calciomercato estiva ha lasciato L'articolo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com ile l'Atalanta hanno iniziato a muoversi per Claudio. L'ex talento della Primavera giallorossa si è trasferito in estate al Cittadella.... qualcuno l'ha studiato anche da vicino e Atalanta esono le società che al momento hanno ... Il calcio italiano scopre un altro. @francGuerrieri... Milan, Chelsea, Torino, Sampdoria, Cagliari, Parma,e Shakthar Donetsk. È stato ... Ha allenato grandi campioni Petit e Desailly, Dida, Roque Junior, Leonardo,e il pallone d'oro Andriy ...... AntonioAlla BoboTv, Antonioha espresso il suo parere riguardo alle differenze di ... Il Napoli ha vinto col Frosinone con grandissima difficoltà, anche col. Io vedo le partite.

Mercato, Sassuolo e Atalanta su Cassano: la Roma ha il 20% sulla rivendita ForzaRoma.info

Calciomercato: sondaggi di Atalanta e Sassuolo per Cassano. La ... LAROMA24

Il giovane giocatore sembra essere in netta crescita, con Sassuolo e Atalanta che stanno iniziando a pensare al poterlo prendere già da gennaio. Il ...A distanza di qualche anno, c'è un altro Cassano in rampa di lancio nel calcio italiano. Attaccante, pugliese. Antonio No, Claudio. E con il classe '82 oggi protagonista della Bobo tv non c'entra nul ...'Parola' è il tema del Festival Filosofia di Modena, Carpi e Sassuolo 2023 che si aprirà venerdì 15 settembre e chiuderà la sera di domenica 17, allineando in tre giorni circa duecento appuntamenti, d ...