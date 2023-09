Caso Pogba | ' Sarà una separazione traumatica'

In casa Juventus tiene banco ilrelativo a: il centrocampista è risultato positivo all'anti - doping dopo la sfida del 20 agosto con l'UdineseLa Juventus deve gestire il: è delle scorse ore la notizia della positività al test anti - doping a cui il giocatore è stato sottoposto dopo la partita di campionato con l'Udinese dello scorso 20 agosto. Paul(...... un integratore da banco acquistato in Florida e consigliato ada un medico di sua conoscenza,... O quantomeno della sua inconsapevolezza dovrà riuscire a dimostrare al giudice, sempre nelin ...In questopotrebbe ricevere il minimo sindacale: 42.477 euro lordi l'anno che, al netto, equivalgono a circa duemila euro al mese.Non solo brutte notizie da questa pausa per le nazionali, in casa Juve. I rumors sulla cessione della società e il caos generato dalla vicenda Bonucci e dalscuotono l'ambiente. Per fortuna di Allegri, però, non è tutto quiC'è anche il campo ed il calcio giocato. Durante la sosta buone notizie da parte di alcuni giocatori, che potrebbero anche ...

In casa Juventus tiene banco il caso relativo a Pogba: il centrocampista è risultato positivo all'anti-doping dopo la sfida con l'Udinese ...Carlo Nesti, nella consueta rubrica, su Tmw, ha commentato il caso Pogba: "Chi trova, in un dibattito, molte ragioni di disappunto, per la probabile squalifica di Pogba, dovrebbe ricredersi.